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Гусев: В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в среду, 30 апреля, сообщил об объявлении опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории региона.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в среду, 30 апреля, сообщил об объявлении опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории региона.

— Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА, — говорится в сообщении.

Гусев призвал жителей сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями от Правительства области и МЧС России. Он отметил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) находятся в полной готовности.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь с 29 на 30 апреля сбили 34 БПЛА украинской армии над регионами России. Ударам подверглись Курская, Брянская, Орловская, Владимирская и Белгородская области.