Глава теротдела села в Херсонской области с женой ранены при атаке ВСУ

В результате воздушной атаки с применением беспилотников на жилой сектор в селе Приветное Алешкинского муниципального округа Херсонской области пострадали начальник территориального отдела села Большие Копани и его супруга.
Согласно информации, размещённой губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо в Telegram, удар был нанесён около 22:00 с использованием дронов-камикадзе типа «Баба-Яга».
Повреждён оказался жилой дом чиновника. На место происшествия была оперативно направлена бригада скорой помощи, пострадавшим предоставляется медицинская помощь.
Ранее в Белгородском районе Белгородской области трое бойцов подразделения «Орлан» получили ранения в результате удара вражеского беспилотника.