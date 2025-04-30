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Глава теротдела села в Херсонской области с женой ранены при атаке ВСУ

Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Источник: Аргументы и факты

В результате воздушной атаки с применением беспилотников на жилой сектор в селе Приветное Алешкинского муниципального округа Херсонской области пострадали начальник территориального отдела села Большие Копани и его супруга.

Согласно информации, размещённой губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо в Telegram, удар был нанесён около 22:00 с использованием дронов-камикадзе типа «Баба-Яга».

Повреждён оказался жилой дом чиновника. На место происшествия была оперативно направлена бригада скорой помощи, пострадавшим предоставляется медицинская помощь.

Ранее в Белгородском районе Белгородской области трое бойцов подразделения «Орлан» получили ранения в результате удара вражеского беспилотника.