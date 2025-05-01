Украина и США подписали сделку по полезным ископаемым

Позже Зеленский сообщил, что Киев и Вашингтон достигли договоренности о подписании меморандума по вопросам добычи и использования минеральных ресурсов. По его словам, этому предшествовало исключение Соединенными Штатами из документа положений, которые не соответствовали требованиям украинской стороны.