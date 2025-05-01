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Украина и США подписали сделку по полезным ископаемым

Киев и Вашингтон заключили сделку по полезным ископаемым на Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

Украина подписала экономическую сделку с США.

Киев и Вашингтон заключили сделку по полезным ископаемым на Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

«США и Украина достигли соглашения о доступе к природным ресурсам Украины. Сделка предоставит США привилегированный доступ к новым инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов Украины, включая алюминий, графит, нефть и природный газ», — говорится в публикации агентства.

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Зимой 2025 года Вашингтон и Киев уже пытались заключить сделку по редким минералам, включая литий и титан. Однако встреча, на которой должно было произойти подписание договоренности закончилась скандалом.

В конце марта глава Украины Владимир Зеленский отказался подписывать соглашение о разработке металлов. Президент США Дональд Трамп пригрозил Киеву серьезными последствиями.

Позже Зеленский сообщил, что Киев и Вашингтон достигли договоренности о подписании меморандума по вопросам добычи и использования минеральных ресурсов. По его словам, этому предшествовало исключение Соединенными Штатами из документа положений, которые не соответствовали требованиям украинской стороны.

В конце апреля, 30 числа, стало известно, что Украина выразила готовность заключить соглашение с Штатами в сфере добычи полезных ископаемых. По данным Bloomberg, подписание документа должно состояться на днях.