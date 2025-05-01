Гусев: В Воронежской области сбиты БПЛА, опасность сохраняется

В ночь на 1 мая в одном из районов Воронежской области силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили несколько украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
— Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется, — написал Гусев в своем Telegram-канале.
Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь с 29 на 30 апреля сбили 34 БПЛА украинской армии над регионами России. Ударам подверглись Курская, Брянская, Орловская, Владимирская и Белгородская области.