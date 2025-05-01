ОПГ вымогала деньги бойцов СВО: десятки возможных членов банды арестовали

Главу ОПГ и его подельников отправили в СИЗО на два месяца.
Силовики объявили охоту на участников преступного сообщества, которые вымогали деньги у бойцов СВО в аэропорту «Шереметьево». В Басманный районный суд Москвы поступают дела новых участников группировки, которых судьи отправляют в СИЗО, где уже находится предполагаемый организатор преступного сообщества Алексей Кабочкин. Что известно о возможных участниках ОПГ, которые решили нажиться на российских военнослужащих — в материале URA.RU.
Среди арестованных членов ОПГ оказалась женщинаФото: telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».
Члены ОПГ работали против военных в московском аэропорте.
Первая информация о преступлениях членов ОПГ против бойцов спецоперации стала известна из официальных сообщений telegram-канала «Суды общей юрисдикции города Москвы». Выяснилось, что группировка промышляла в международном аэропорту Шереметьево. По данным следствия, преступники действовали в рамках сообщества, целенаправленно совершая хищения денежных средств у участников СВО. Злоумышленники использовали в аэропорту схемы мошенничества, кражи и вымогательства против военнослужащих, прибывавших в Москву.
Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайства следствия и изначально избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для шести участников ОПГ. Фигуранты обвиняются в создании сообщества (ст. 210 УК РФ), мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и кражах (ст. 158 УК РФ) в особо крупных размерах. В СИЗО на два месяца была отправлена первая партия подозреваемых. Это Алексей Андреев, Артур Юсупов, Игорь Морозов, Сергей Волоруев, Александр Лебедев и Виктория Калачева.
Алексея Кабочкина обвиняют в создании преступного сообществаФото: telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».
Глава преступного сообщества отправлен в СИЗО.
Вечером, 30 апреля, Басманный районный суд Москвы заключил под стражу Алексея Кабочкина, которого обвиняют в организации преступного сообщества против участников спецоперации в аэропорту «Шереметьево». Ему также избрана мера пресечения в виде СИЗО на два месяца.
«Кабочкин фигурирует в деле о вымогательстве, краже и мошенничестве в особо крупном размере. Следствие вменяет ему организацию преступной группы (ч. 1 ст. 210 УК РФ), а также участие в двух эпизодах крупной кражи (п. “а” ч. 4 ст. 158 УК РФ), десяти случаях мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и вымогательстве (п. “а” ч. 3 ст. 163 УК РФ)», — говорится в материалах суда.
Басманный суд отправил в СИЗО 16 участников преступной группировкиФото: Екатерина Сычкова © URA.RU.
Суд не закончил с арестами.
После ареста лидера ОПГ Басманный суд продолжил отправлять в СИЗО новых фигурантов громкого дела. Мера пресечения в виде заключения под стражу была избранна для еще девяти возможных участников организованной преступной группировки. Это Юсуф Тамалов, Сергей Айрапетов, Илья Павлов, Александр Вакуленко, Денис Терехов, Анварджон Маллаев, Ариф Мамедалиев, Гамза Исмаилов и Араик Чивчян. Фигуранты также обвиняются в создании преступного сообщества и хищениях, и мошенничестве в особо крупных размерах.