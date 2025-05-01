ОПГ вымогала деньги бойцов СВО: десятки возможных членов банды арестовали

Силовики объявили охоту на участников преступного сообщества, которые вымогали деньги у бойцов СВО в аэропорту Шереметьево . В Басманный районный суд Москвы поступают дела новых участников группировки, которых судьи отправляют в СИЗО, где уже находится предполагаемый организатор преступного сообщества Алексей Кабочкин. Что известно о возможных участниках ОПГ, которые решили нажиться на российских военнослужащих в материале URA.RU.