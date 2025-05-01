Украина и США подписали соглашение по ископаемым: куда денутся недра страны, которые так возжелал Трамп

Зимой 2025 года Вашингтон и Киев уже пытались заключить сделку по редким минералам, включая литий и титан. Однако встреча президента Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, на которой должно было произойти подписание договоренности, закончилась скандалом. В конце марта Киев отказался подписывать договор о разработке металлов. В ответ Трамп пригрозил Зеленскому и его администрации серьезными последствиями.