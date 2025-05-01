Украина и США подписали соглашение по ископаемым: куда денутся недра страны, которые так возжелал Трамп

Киев и Вашингтон заключили сделку по ресурсам.
Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины, сообщил американский Минфин. Позднее это подтвердила украинская сторона. Путь Киева к подписанию договора был долгим. Президент США Дональд Трамп упорно добивался соглашения, которое бы позволило Америке компенсировать расходы на военную помощь Украине. Подробности — в материале URA.RU.
Первые сообщения о подписании сделки.
США и Украина пошли на договорФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Первым о сделке между Украиной и США по природным ресурсам сообщило агентство Bloomberg. Затем глава Минфина США Скотт Бессент и министр экономики Украины Юлия Свириденко подтвердили подписание соглашения о совместной добыче природных ресурсов на территории республики. Перед этим Киев подписал все необходимые документы по сделке.
Куда пойдут ископаемые Украины.
США получают привилегированный доступ к ископаемымФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
В рамках сделки Вашингтона и Киева по природным ресурсам будет создан инвестиционный фонд по восстановлению Украины, сообщила американская сторона. Соглашение с Америкой предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем Киева, заявила вице-премьер Свириденко.
По данным Bloomberg, договор позволит американцам получить привилегированный доступ к разработке украинских ресурсов. В них входят алюминий, графит, нефть и природный газ.
Тернистый путь Украины до подписания сделки.
Зимой 2025 года Вашингтон и Киев уже пытались заключить сделку по редким минералам, включая литий и титан. Однако встреча президента Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, на которой должно было произойти подписание договоренности, закончилась скандалом. В конце марта Киев отказался подписывать договор о разработке металлов. В ответ Трамп пригрозил Зеленскому и его администрации серьезными последствиями.
Позже лидер Украины сообщил, что Киев и Вашингтон достигли договоренности о подписании меморандума по вопросам добычи и использования минеральных ресурсов. По его словам, этому предшествовало исключение Соединенными Штатами из документа положений, которые не соответствовали требованиям украинской стороны. В конце апреля стало известно, что Украина выразила готовность заключить сделку со Штатами в сфере добычи полезных ископаемых.