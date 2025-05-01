Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Одессе на юге Украине произошла серия взрывов

Кроме того, взрывы произошли в Харькове.

Источник: Аргументы и факты

В Одессе произошли взрывы, информирует «Общественное. Новости».

В публикации украинского издания сказано, что речь идёт об очередных взрывах.

До этого о взрывах заявлял мэр Одессы Геннадий Труханов.

«В городе слышны взрывы», — написал он в своём блоге в соцсетях.

В Одесской области звучит воздушная тревога.

Кроме того, взрывы прогремели в Харькове. В Харьковской области объявили тревогу с воздуха.

В настоящее время сирены также включены в Киевской области.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее также сообщалось о серии взрывов в Одессе.