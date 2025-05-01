В Одессе на юге Украине произошла серия взрывов

В Одессе произошли взрывы, информирует «Общественное. Новости».
В публикации украинского издания сказано, что речь идёт об очередных взрывах.
До этого о взрывах заявлял мэр Одессы Геннадий Труханов.
«В городе слышны взрывы», — написал он в своём блоге в соцсетях.
В Одесской области звучит воздушная тревога.
Кроме того, взрывы прогремели в Харькове. В Харьковской области объявили тревогу с воздуха.
В настоящее время сирены также включены в Киевской области.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее также сообщалось о серии взрывов в Одессе.