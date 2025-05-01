1 мая Ura.ru Происшествия

Новый клип Валерии спровоцировал расследование на Украине

Министерство культуры Украины направило запрос в СБУ для проверки клипа российской певицы Валерии. Поводом для жалобы стал клип на песню С чего начинается Родина , где артистка исполняет композицию на фоне разрушенных зданий. Об этом сообщило украинское издание Страна.ua .