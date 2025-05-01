Новый клип Валерии спровоцировал расследование на Украине

На певицу в СБУ пожаловался украинский Минкульт.
Министерство культуры Украины направило запрос в СБУ для проверки клипа российской певицы Валерии. Поводом для жалобы стал клип на песню «С чего начинается Родина», где артистка исполняет композицию на фоне разрушенных зданий. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».
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«Глава Минкульта Николай Точицкий обратился в СБУ из-за клипа Валерии. Он просит украинские спецслужбы установить локацию съемок», — пишет украинское издание. Министр заподозрил, что российская певица могла пересечь украинскую границу и тем самым нарушить персональный запрет на въезд в страну.
В феврале 2025 года Валерия заявила о желании завершить карьеру. Ее муж и продюсер Иосиф Пригожин заявил, что артистка хочет уйти на пике славы, запомнившись красотой.