Губернатор Гусев: в Воронежской области уничтожили несколько беспилотников

Российские военные ликвидировали несколько беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в небе над Воронежской областью, проинформировал Александр Гусев.
Губернатор уточнил, что беспилотники противника выявили и уничтожили средства противовоздушной обороны радиоэлектронной борьбы.
Гусев уточнил, что пострадавших нет, разрушения также не зафиксированы.
«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов Воронежской области были обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал он в Telegram.
В сообщении сказано, что опасность атаки беспилотников в Воронежской области сохраняется.
Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил, что причиной возгорания, которое произошло в складе в Муроме, стало падение беспилотного летательного аппарата. Всего, по словам Авдеева, был зафиксирован прилёт нескольких беспилотников.