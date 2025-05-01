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Губернатор Гусев: в Воронежской области уничтожили несколько беспилотников

Гусев уточнил, что пострадавших нет, разрушения также не зафиксированы.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали несколько беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в небе над Воронежской областью, проинформировал Александр Гусев.

Губернатор уточнил, что беспилотники противника выявили и уничтожили средства противовоздушной обороны радиоэлектронной борьбы.

Гусев уточнил, что пострадавших нет, разрушения также не зафиксированы.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов Воронежской области были обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал он в Telegram.

В сообщении сказано, что опасность атаки беспилотников в Воронежской области сохраняется.

Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил, что причиной возгорания, которое произошло в складе в Муроме, стало падение беспилотного летательного аппарата. Всего, по словам Авдеева, был зафиксирован прилёт нескольких беспилотников.