ТАСС: Бизнесмену из Крыма предъявлено обвинение в госизмене и финансировании ВСУ

Сейчас Олег Лысенко находится под стражей. В ходе заседания по жалобе в апелляционной инстанции, бизнесмен попросил отпустить его под залог в 500 тысяч рублей, сославшись на проблемы со здоровьем. Он предоставил пароли от изъятых гаджетов и сдал загранпаспорт.