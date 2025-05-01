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ТАСС: Бизнесмену из Крыма предъявлено обвинение в госизмене и финансировании ВСУ

В отношении бизнесмена Лысенко возбудили дело по статье о госизмене.

Источник: Комсомольская правда

Бизнесмена из Крыма Олега Лысенко заподозрили в финансировании ВСУ. Следствие предъявило обвинение в государственной измене. Отмечается, что владелец банного комплекса останется под арестом до конца мая, пишет ТАСС.

Сейчас Олег Лысенко находится под стражей. В ходе заседания по жалобе в апелляционной инстанции, бизнесмен попросил отпустить его под залог в 500 тысяч рублей, сославшись на проблемы со здоровьем. Он предоставил пароли от изъятых гаджетов и сдал загранпаспорт.

«Лысенко Олег Всеволодович обвиняется в том, что перевел деньги на расчетный счет, имеющий отношение к Вооруженным силам Украины», — сказано в документе.

Столичный суд, тем временем, арестовал шестерых фигурантов дела о хищении средств у участников СВО. Они напали на бойцов в аэропорту Шереметьево.