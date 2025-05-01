Минобороны потребовало с «Военторга» около миллиона рублей

С начала 2025 года ведомство подало к «Военторгу» в Арбитражный суд Москвы 10 исковых заявлений, общая сумма которых составила почти 2,6 миллиона рублей. Часть из них были удовлетворены. Одно из заявлений было подано через две недели после Нового года.