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Минобороны потребовало с «Военторга» около миллиона рублей

Минобороны РФ обратилось в Арбитражный суд Москвы с очередным иском к акционерному обществу «Военторг», требуя взыскать с предприятия сумму, близкую к 914 тысячам рублей. Данная информация содержится в материалах суда.

За 2025 год Минобороны подало к «Военторгу» в Арбитражный суд Москвы 10 исков на общую сумму почти 2,6 млн рублей.

Минобороны РФ обратилось в Арбитражный суд Москвы с очередным иском к акционерному обществу «Военторг», требуя взыскать с предприятия сумму, близкую к 914 тысячам рублей. Данная информация содержится в материалах суда.

«Министерство обороны Российской Федерации [подало] исковое заявление… Сумма исковых требований — 913 994,4 рублей», — передает содержание документа ТАСС.

С начала 2025 года ведомство подало к «Военторгу» в Арбитражный суд Москвы 10 исковых заявлений, общая сумма которых составила почти 2,6 миллиона рублей. Часть из них были удовлетворены. Одно из заявлений было подано через две недели после Нового года.