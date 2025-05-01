Минобороны потребовало с «Военторга» около миллиона рублей

За 2025 год Минобороны подало к «Военторгу» в Арбитражный суд Москвы 10 исков на общую сумму почти 2,6 млн рублей.
Минобороны РФ обратилось в Арбитражный суд Москвы с очередным иском к акционерному обществу «Военторг», требуя взыскать с предприятия сумму, близкую к 914 тысячам рублей. Данная информация содержится в материалах суда.
«Министерство обороны Российской Федерации [подало] исковое заявление… Сумма исковых требований — 913 994,4 рублей», — передает содержание документа ТАСС.
С начала 2025 года ведомство подало к «Военторгу» в Арбитражный суд Москвы 10 исковых заявлений, общая сумма которых составила почти 2,6 миллиона рублей. Часть из них были удовлетворены. Одно из заявлений было подано через две недели после Нового года.