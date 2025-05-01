МВД рассказало о схеме мошенничества с туристическими чатами в Telegram

В частности, злоумышленники в таких чатах представляются обычными туристами, которые якобы ищут попутчиков. Иногда они выдают себя за гидов, которые приглашают на экскурсию в популярных туристических местах. Дальнейшая схема обмана может быть разной. Так, мошенники могут потребовать внести предоплату за услугу, после чего пропадают с полученными деньгами. Также они могут предложить зарегистрироваться на специальном сайте для поездки и ввести там свои персональные и платежные данные, которые в дальнейшем будут похищены. Иногда на таких сайтах может быть предусмотрена фейковая авторизация с помощью популярных соцсетей или мессенджеров.