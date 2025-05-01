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Долг по коммунальным платежам взыскали с рэпера Тимати

Мировой суд по искам Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы принял решение о взыскании долга по коммунальным платежам с рэпера Тимати, (настоящее имя Тимур Юнусов). Об этом стало известно в четверг, 1 мая.

Мировой суд по искам Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы принял решение о взыскании долга по коммунальным платежам с рэпера Тимати, (настоящее имя — Тимур Юнусов). Об этом стало известно в четверг, 1 мая.

30 апреля были рассмотрены два иска от фонда к Юнусову, однако сумма задолженности не была раскрыта, передает РИА Новости.

28 апреля стало известно, что московский суд вынес решение о взыскании задолженности по коммунальным платежам с певицы Жанны Агузаровой. С иском к Агузаровой обратился Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.

В середине апреля Мосгорсуд оштрафовал журналистку Ксению Собчак на 10 тысяч рублей за неуплату ранее наложенного штрафа в срок.