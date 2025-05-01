1 мая Вечерняя Москва Происшествия

Долг по коммунальным платежам взыскали с рэпера Тимати

Мировой суд по искам Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы принял решение о взыскании долга по коммунальным платежам с рэпера Тимати, (настоящее имя Тимур Юнусов). Об этом стало известно в четверг, 1 мая.