Долг по коммунальным платежам взыскали с рэпера Тимати

Мировой суд по искам Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы принял решение о взыскании долга по коммунальным платежам с рэпера Тимати, (настоящее имя — Тимур Юнусов). Об этом стало известно в четверг, 1 мая.
30 апреля были рассмотрены два иска от фонда к Юнусову, однако сумма задолженности не была раскрыта, передает РИА Новости.
28 апреля стало известно, что московский суд вынес решение о взыскании задолженности по коммунальным платежам с певицы Жанны Агузаровой. С иском к Агузаровой обратился Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.
В середине апреля Мосгорсуд оштрафовал журналистку Ксению Собчак на 10 тысяч рублей за неуплату ранее наложенного штрафа в срок.