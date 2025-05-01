Силовики провели рейд в ночном клубе в Москве

Агентство не приводит название заведения. Телеканал РЕН ТВ добавил, что речь идет о клубе Bizarre, где якобы была анонсирована «свингер-вечеринка с преобладанием мужчин». Телеканал опубликовал видео, где посетители клуба лежат лицом в пол и стоят у стены. В соцсетях канала добавили, что силовики провели рейды и в других клубах.