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Силовики провели рейд в ночном клубе в Москве

Силовики провели рейд в московском ночном клубе по подозрению в ЛГБТ-пропаганде (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) в ночь на 1 мая в районе метро Автозаводская . Об этом сообщает РИА Новости . Уточняется, что рейд провели в рамках профилактически-фильтрационных мероприятий .
Источник: Агентство «Москва»

Агентство не приводит название заведения. Телеканал РЕН ТВ добавил, что речь идет о клубе Bizarre, где якобы была анонсирована «свингер-вечеринка с преобладанием мужчин». Телеканал опубликовал видео, где посетители клуба лежат лицом в пол и стоят у стены. В соцсетях канала добавили, что силовики провели рейды и в других клубах.