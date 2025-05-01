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Московские силовики устроили ночную охоту на ЛГБТ-пропагандистов*. Видео

Правоохранители в Москве организовали проверку в ночных клубах, в одном из которых должна была пройти свингер-вечеринка. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ. Отмечается, что силовики искали подозреваемых в ЛГБТ-пропаганде (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).

В ночной клуб нагрянула проверка.

Правоохранители в Москве организовали проверку в ночных клубах, в одном из которых должна была пройти свингер-вечеринка. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ. Отмечается, что силовики искали подозреваемых в «ЛГБТ-пропаганде» (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).

«В ночном клубе Bizarre, где планировалась свингер-вечеринка с преобладанием мужчин, силовики организовали рейд», — передает РЕН ТВ в своем telegram-канале. Отмечается, что полиция искала в заведении признаки «ЛГБТ-пропаганды».

В МВД России по Москве редакцией URA.RU отправлен запрос по теме публикации. Ответ ожидается.

В апреле столичные силовики устраивали облаву на столичный клуб Mono. Тогда сотрудники полиции провели рейд, в ходе которого посетителей клали лицом в пол и снимали их на камеру.

*Общественное движение ЛГБТ признано экстремистским, запрещено на территории РФ.