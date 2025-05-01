1 мая Ura.ru Происшествия

Московские силовики устроили ночную охоту на ЛГБТ-пропагандистов*. Видео

Правоохранители в Москве организовали проверку в ночных клубах, в одном из которых должна была пройти свингер-вечеринка. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ. Отмечается, что силовики искали подозреваемых в ЛГБТ-пропаганде (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).