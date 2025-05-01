В Алматинской области поймали разыскиваемых преступников из-за рубежа

Среди задержанных — трое мужчин и одна женщина. Один из них разыскивался за крупное мошенничество, другой — за обман людей под предлогом трудоустройства. Женщину подозревают в присвоении денег с продажи мобильных телефонов, а еще одного мужчину — в экономических преступлениях.