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В Алматинской области поймали разыскиваемых преступников из-за рубежа

Полицейские Алматинской области задержали четверых граждан соседней республики, которые находились в международном розыске. Все они подозреваются в совершении различных преступлений на родине, сообщает ИА El.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: polisia.kz

Среди задержанных — трое мужчин и одна женщина. Один из них разыскивался за крупное мошенничество, другой — за обман людей под предлогом трудоустройства. Женщину подозревают в присвоении денег с продажи мобильных телефонов, а еще одного мужчину — в экономических преступлениях.

По данным полиции, все они скрывались на территории Казахстана и, возможно, планировали продолжить незаконную деятельность. Их местонахождение удалось установить благодаря оперативной информации.

В настоящее время все иностранные граждане водворены в изолятор временного содержания, решается вопрос об их депортации. Проводится проверка на причастность к другим возможным преступлениям.

отметили в полиции