В Алматинской области поймали разыскиваемых преступников из-за рубежа

Среди задержанных — трое мужчин и одна женщина. Один из них разыскивался за крупное мошенничество, другой — за обман людей под предлогом трудоустройства. Женщину подозревают в присвоении денег с продажи мобильных телефонов, а еще одного мужчину — в экономических преступлениях.
По данным полиции, все они скрывались на территории Казахстана и, возможно, планировали продолжить незаконную деятельность. Их местонахождение удалось установить благодаря оперативной информации.
В настоящее время все иностранные граждане водворены в изолятор временного содержания, решается вопрос об их депортации. Проводится проверка на причастность к другим возможным преступлениям.