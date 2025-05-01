В России введут уголовную ответственность за несообщение о диверсии

Изменения внесены в статью 205.6 УК РФ. Из нее следует, что гражданин, не сообщивший о подготовке теракта, может быть оштрафован на 100 тысяч рублей либо лишен свободы на один год. Третьим вариантом наказания могут быть исправительные работы, которые также будут длиться до года.