Старейшая жительница Земли скончалась в возрасте 116 лет

В возрасте 110 лет у нее начались некоторые трудности с подвижностью, и ей пришлось начать пользоваться ходунками. В 2018 году, празднуя свое 110-летие, она получила апостольское благословение от Папы Франциска. Благословение сопровождалось сертификатом, который позже был выставлен в сувенирном уголке общины, где она проживала.