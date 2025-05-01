Главу «Индустриального союза Донбасса», обвиненного в хищении 1 млрд рублей, освободили от наказания

Однако в ходе закрытого судебного процесса выяснилось, что заемщиком выступала кипрская Margit Holding Ltd, находившаяся под контролем ВЭБа. С 2011 по 2016 год эти средства — 85 миллиардов рублей — были направлены на развитие Алчевского металлургического комбината под залог его акций. Мкртчан, как гендиректор и совладелец ИСД, отвечал за обслуживание кредитов. До начала конфликта в Донбассе кредитору удалось вернуть порядка 40 миллионов долларов, после чего выплаты прекратились.