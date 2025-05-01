Главу «Индустриального союза Донбасса», обвиненного в хищении 1 млрд рублей, освободили от наказания

Суд освободил бизнесмена от дальнейшего отбывания наказания в колонии Владимира.
Суд освободил от наказания директора украинской металлургической корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Олега Мкртчяна по состоянию здоровья. Ранее предприниматель был признан виновным в мошенническом хищении кредитов на сумму один миллиард рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Суд удовлетворил просьбу осужденного и освободил его от дальнейшего наказания», — рассказали ТАСС правоохранители. Там уточнили, что Мкртчан освобожден из исправительного учреждения во Владимире по причине наличия у него серьезных хронических заболеваний. Сейчас он проходит лечение в отделении реанимации гражданской больницы.
Мкртчан был задержан в 2018 году, а в 2019 году приговорен к девяти годам лишения свободы и штрафу в 900 тысяч рублей по делу о мошенничестве на 1 миллиард рублей. До окончания срока ему оставалось менее года. Следствие утверждало, что Мкртчан привлек кредиты ВЭБа для предприятий ИСД.
Однако в ходе закрытого судебного процесса выяснилось, что заемщиком выступала кипрская Margit Holding Ltd, находившаяся под контролем ВЭБа. С 2011 по 2016 год эти средства — 85 миллиардов рублей — были направлены на развитие Алчевского металлургического комбината под залог его акций. Мкртчан, как гендиректор и совладелец ИСД, отвечал за обслуживание кредитов. До начала конфликта в Донбассе кредитору удалось вернуть порядка 40 миллионов долларов, после чего выплаты прекратились.