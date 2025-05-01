Совет директоров Tesla начал искать замену Илону Маску

Tesla ищет замену Илону Маску.
Совет директоров компании Tesla запустил процесс поиска нового генерального директора компании, который сменит Илона Маска на этой должности. Данное решение было сделано на фоне ухудшения финансовых показателей и снижения стоимости акций, а также из-за беспокойства о том, что Маск не уделяет должного внимания управлению компанией.
«По словам людей, знакомых с обсуждениями, члены совета директоров обратились к нескольким фирмам по подбору руководителей высшего звена, чтобы поработать над официальным процессом поиска следующего генерального директора Tesla», — сообщает издание The Wall Strett Journal. По их информации, основной претензией к Маску стала его активная политическая деятельность, включая взаимодействия с Белым домом.
Ранее Илон Маск активно участвовал в политических дискуссиях, в том числе критиковал тарифную политику президента США Дональда Трампа и советников Белого дома, что, по данным СМИ, вызывало обеспокоенность среди инвесторов и администрации. Его политическая активность и непредсказуемость уже приводили к снижению стоимости акций Tesla и обсуждению его роли в компании. В начале апреля стало известно, что Маск планирует покинуть пост главы департамента государственной эффективности США.