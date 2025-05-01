Совет директоров Tesla начал искать замену Илону Маску

Ранее Илон Маск активно участвовал в политических дискуссиях, в том числе критиковал тарифную политику президента США Дональда Трампа и советников Белого дома, что, по данным СМИ, вызывало обеспокоенность среди инвесторов и администрации. Его политическая активность и непредсказуемость уже приводили к снижению стоимости акций Tesla и обсуждению его роли в компании. В начале апреля стало известно, что Маск планирует покинуть пост главы департамента государственной эффективности США.