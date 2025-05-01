Трамп раскрыл, чем пытался запугать Зеленского в Ватикане ради подписания сделки

«Я говорил ему (Зеленскому — прим. URA.RU), что будет очень хорошо, если мы подпишем сделку. Потому что Россия намного больше и сильнее», — заявил Трамп. Его цитирует телеканал NewsNation. Глава Соединенных Штатов также отметил, что после проведенных им реформ в вооруженных силах США Россия якобы далека от уровня военной мощи страны.