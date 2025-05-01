Суд взыскал с рэпера Тимати долги за ЖКХ

ФКР Москвы подал два иска против Тимати.
Мировой суд удовлетворил иск Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы о взыскании задолженности по коммунальным платежам с рэпера Тимура Юнусова, более известного как Тимати. Об этом сообщили в инстанции.
«Удовлетворено», — передает РИА Новости решение суда о взыскании с Тимати долга по оплате ЖКХ. В один день 30 апреля были рассмотрены два иска, поданных фондом против Юнусова. Точная сумма долга при этом не раскрывается.
В 2024 году ФКР уже обращался в суд с исками к рэперу. Однако суд принял решения об отмене приказов о взыскании задолженности. Точные основания для таких решений не раскрываются, однако, вероятно, они связаны с вопросами оплаты коммунальных услуг, передает «Царьград».