Суд взыскал с рэпера Тимати долги за ЖКХ

В 2024 году ФКР уже обращался в суд с исками к рэперу. Однако суд принял решения об отмене приказов о взыскании задолженности. Точные основания для таких решений не раскрываются, однако, вероятно, они связаны с вопросами оплаты коммунальных услуг, передает «Царьград».