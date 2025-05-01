Силовики провели рейд в московском клубе из-за подозрений в ЛГБТ*-пропаганде

По данным РЕН ТВ, речь идет о клубе Bizarre, где планировалась «свингер-вечеринка с преобладанием мужчин». На опубликованных кадрах видно, как часть посетителей лежит на полу, а другие стоят у стены, в то время как мужчина в кепке снимает происходящее на телефон.