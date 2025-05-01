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Силовики провели рейд в московском клубе из-за подозрений в ЛГБТ*-пропаганде

В ночь на 1 мая сотрудники правоохранительных органов провели рейд в ночном клубе в центре Москвы в рамках профилактических мероприятий, подозревая заведение в ЛГБТ*-пропаганде.

В ночь на 1 мая сотрудники правоохранительных органов провели рейд в ночном клубе в центре Москвы в рамках профилактических мероприятий, подозревая заведение в ЛГБТ*-пропаганде.

По данным РЕН ТВ, речь идет о клубе Bizarre, где планировалась «свингер-вечеринка с преобладанием мужчин». На опубликованных кадрах видно, как часть посетителей лежит на полу, а другие стоят у стены, в то время как мужчина в кепке снимает происходящее на телефон.

По данным телеканала, силовики также провели обыски в нескольких других клубах.

В декабре сотрудники полиции провели рейд на закрытой ЛГБТ*-вечеринке в арт-пространстве «Явление» в Петербурге. Мероприятие под названием «Круги свободы — бал» посетило несколько десятков человек. Полицейские устроили рейд для проверки законности этого мероприятия, а также для установки возраста посетителей.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.