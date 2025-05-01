Трамп собрался выбить с Украины «гораздо больше» потраченных на нее 350 млрд

Президент США выразил мнение, что соглашение может оказаться прибыльным для Соединенных Штатов. В рамках этого договора американской стороне предоставляется возможность участвовать в инвестиционных инициативах, связанных с освоением ресурсов Украины. К числу этих ресурсов относятся нефть, природный газ, алюминий и ряд других.