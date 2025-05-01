Трамп собрался выбить с Украины «гораздо больше» потраченных на нее 350 млрд

Трамп отметил, что ресурсная сделка с Украиной станет выгодной для США.
Соединенные Штаты смогут получить от заключенной сделки по украинским ресурсам больше средств, чем 350 миллиардов долларов, которые ранее были предоставлены Киеву бывшим президентом Штатов Джо Байденом. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп.
«Сегодня мы заключили сделку, по которой, в теории, получаем гораздо больше, чем 350 миллиардов долларов», — заявил Трамп. Его цитирует телеканал NewsNation.
Президент США выразил мнение, что соглашение может оказаться прибыльным для Соединенных Штатов. В рамках этого договора американской стороне предоставляется возможность участвовать в инвестиционных инициативах, связанных с освоением ресурсов Украины. К числу этих ресурсов относятся нефть, природный газ, алюминий и ряд других.
Ранее Трамп раскритиковал объем финансовой помощи, предоставленной Украине, подчеркнув, что сумма в 350 миллиардов долларов является чрезмерной. Он обвинил Байдена в нерациональном расходовании государственных средств, передает «Царьград».