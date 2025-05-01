Умерла старейшая жительница планеты Ина Канабарро: история ее жизни и секрет долголетия

В 16 лет Ина поступила в религиозную школу Санта-Тереза-де-Жезуш в Сантана-ду-Ливраменту, где в 1926 году была крещена. В 1929 году, уже в Монтевидео, Уругвай, она была конфирмована в католической церкви. Вернувшись в Бразилию в 1930 году, Ина преподавала португальский и математику в Тижуке, Рио-де-Жанейро. В 1934 году она приняла монашеские обеты.