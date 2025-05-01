1 мая Ura.ru Происшествия

В США призвали пока не праздновать сделку Зеленского и Трампа

Соглашение между США и Украиной о совместной добыче полезных ископаемых в республике не содержит в себе гарантий безопасности, которые бы взял на себя Вашингтон. Об этом сообщила газета The New York Times и подчеркнула, что, если боевые действия в воюющей стране не остановятся, то сделка не будет иметь большого значения, поэтому празднование ее достижения не оправдано.