Шымкентца судили за убийство супруги

По данным городского суда, в январе 2025 года мужчина в своем доме употреблял спиртные напитки вместе со своей гражданской супругой. Между ними произошёл конфликт, в результате которого он взял кухонный нож со стола и несколько раз ударил потерпевшую ножом в сердце. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.