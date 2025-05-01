В Сенате США поддержали проект Грэма* о «сокрушительных» санкциях против России

«Грэм заявил, что у него достаточно поддержки в Палате представителей, чтобы внести законопроект о санкциях на рассмотрение», — сообщило издание. Сенатор уточнил, что у него имеется поддержка 72 коллег по законопроекту, предусматривающему введение «сокрушительных» санкций против России, если президент России Владимир Путин не начнет переговоры о завершении конфликта на Украине.