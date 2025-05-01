Двоих детей нашли спасатели ночью в горах Алматинской области

На место оперативно выдвинулись спасатели, полиция, местные жители и родственники. К работе были привлечены два кинологических расчета и беспилотник. Несмотря на темное время суток, поиски не прекращались ни на минуту. Первыми нашли младшего — мальчика 2020 года рождения. Его обнаружили ночью в горах примерно в трёх километрах от дома. Поисковая операция продолжалась, и уже рано утром нашли и его старшую сестру, 2015 года рождения. Она находилась в десяти километрах от дома, также в горной местности.