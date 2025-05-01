1 мая Ura.ru Происшествия

Возобновлено авиасообщение между Абхазией и Россией: первый рейс, угрозы срыва и мнение Госдумы

С первого мая восстанавливается прямое авиасообщение между Россией и Абхазией, прерванное на 30 лет. Первый полет по маршруту Внуково Сухум осуществит авиакомпания ЮВТ Аэро . В честь возобновления рейсов на борту самолета состоится концерт, в котором примут участие известные исполнители из России и Абхазии. Мероприятие будет посвящено темам дружбы и памяти о Великой Отечественной войне. По прибытии в Сухум пассажиров встретят представители культурной сферы Абхазии, а также молодежь и дети в традиционных национальных костюмах. Подробнее о возобновлении перелетов между Абхазией и Россией в материале URA.RU.