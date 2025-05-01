В молдавском учебнике истории СССР обвинили в развязывании Второй мировой

Кроме того, авторы отмечают, что наряду с социально-экономическими трудностями, а также стремлением к реваншу после подписания Версальского договора, угрозу представляло распространение коммунизма, установившегося в СССР. По мнению составителей учебника, совокупность этих факторов способствовала появлению крайне правых движений, что в итоге привело к приходу к власти фашистского режима в Италии и нацистского режима в Германии.