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В молдавском учебнике истории СССР обвинили в развязывании Второй мировой

В изданном в 2024 году учебнике по истории для старших классов образовательных учреждений Молдовы Советский Союз представлен как один из инициаторов начала Второй мировой войны. Об этом сообщило агентство РИА Новости, в распоряжении которого есть указанное пособие.

Авторы учебника указывают, что распространявшийся в СССР коммунизм расценивался как угроза.

В изданном в 2024 году учебнике по истории для старших классов образовательных учреждений Молдовы Советский Союз представлен как один из инициаторов начала Второй мировой войны. Об этом сообщило агентство РИА Новости, в распоряжении которого есть указанное пособие.

«В разделе про причины Второй Мировой войны в качестве экспертного мнения приводится цитата бежавшего в Британию предателя советской военной разведки, бывшего сотрудника ГРУ СССР Виктора Суворова о том, что якобы “Советский Союз является главным виновником и главным зачинщиком Второй мировой войны”», — рассказало РИАН. Там уточнили, что в учебнике отсутствует изложение позиции Советского Союза, а также не приводятся подтвержденные решениями Нюрнбергского трибунала факты, однозначно указывающие на агрессию нацистской Германии.

Кроме того, авторы отмечают, что наряду с социально-экономическими трудностями, а также стремлением к реваншу после подписания Версальского договора, угрозу представляло распространение коммунизма, установившегося в СССР. По мнению составителей учебника, совокупность этих факторов способствовала появлению крайне правых движений, что в итоге привело к приходу к власти фашистского режима в Италии и нацистского режима в Германии.

Подобные трактовки истории Второй мировой войны начали активно распространяться в 1990-е годы. Тогда на Западе появились версии о том, что СССР якобы планировал напасть на Германию первым, оккупировал Прибалтику и выиграл войну исключительно благодаря поддержке союзников.