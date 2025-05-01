В Пермском крае произошло смертельное ДТП

Накануне праздника, 30 апреля, 40-летний мужчина ехал за рулем автомобиля «Лада Гранта» по дороге Кунгур — Соликамск — Усолье. Около 16 часов на 9-м километре дороги он, по предварительным данным, превысил скорость, и машина врезалась в сигнальные столбы. После удара легковушку отбросило на встречную полосу, где двигался автомобиль «Сузуки».
При столкновении погиб 24-летний пассажир «Лады». Оба водителя получили травмы и были госпитализированы.
— По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщил Александр Копытов, начальник отдела Госавтоинспекции по Березниковскому округу.
Напомним, ранее мы писали про массовое ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург, в котором столкнулись два легковых автомобиля и два грузовика: «Хонда», «Рено Логан», «ГАЗон Некст» и большегруз «Вольво».