В Пермском крае произошло смертельное ДТП

Накануне праздника, 30 апреля, 40-летний мужчина ехал за рулем автомобиля «Лада Гранта» по дороге Кунгур — Соликамск — Усолье. Около 16 часов на 9-м километре дороги он, по предварительным данным, превысил скорость, и машина врезалась в сигнальные столбы. После удара легковушку отбросило на встречную полосу, где двигался автомобиль «Сузуки».