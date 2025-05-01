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Восемь украинских БПЛА сбили над регионами РФ за ночь 1 мая

За ночь над регионами РФ сбиты восемь украинских БПЛА. Об этом в четверг, 1 мая, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

За ночь над регионами РФ сбиты восемь украинских БПЛА. Об этом в четверг, 1 мая, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Отмечается, что два беспилотника были обнаружены и уничтожены над территорией Курской области, два БпЛА — над территорией Воронежской области.

Еще по два дрона были найдены над территорией Владимирской и Белгородской областей, передает Telegram-канал ведомства.

ПВО в ночь с 29 на 30 апреля сбила 34 БПЛА украинской армии над регионами России. Ударам подверглись Курская, Брянская, Орловская, Владимирская и Белгородская области.

За те же сутки на складе в Муроме Владимирской области произошел пожар — его причиной стало падение БПЛА. Из-за атаки были повреждены два строения, во втором возгорания удалось избежать.

Помимо этого, 29 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате удара беспилотника ВСУ по гражданскому автомобилю погибли мирные жители.