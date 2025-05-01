Узбекистанцы продолжают платить десятки тысяч долларов за нелегальную миграцию в США

На днях Служба государственной безопасности (СГБ) задержала сразу нескольких человек, занимавшихся незаконной отправкой граждан Узбекистана в США из разных регионов страны.
Так, в Самаркандском районе был задержан житель, который пообещал за 28 000 долларов США организовать выезд в Америку по маршруту «Узбекистан — Турция — Европа — Мексика». Он успел получить 14 000 долларов авансом от жителя Навои и был задержан с вещественными доказательствами.
Во время другой спецоперации был пойман житель Ташкента, ранее неоднократно судимый за мошенничество. Он предлагал за 35 000 долларов оформление визы и последующую нелегальную отправку в США.
Ещё один столичный житель был задержан при получении 52 миллионов сумов аванса. Он пообещал двум гражданам отправку в США с полным «оформлением документов» и запросил за это 38 000 долларов.
Также в городе Гулистан Сырдарьинской области был задержан житель Янгиюльского района Ташкентской области, который за 15 000 долларов и 26 миллионов сумов обещал оформление визы и «трудоустройство в США» по маршруту «Узбекистан — Турция — Испания — Мексика».
Власти призывают граждан быть бдительными и не доверять сомнительным посредникам, предлагающим «быстрый и легкий путь» за границу, особенно если речь идёт о крупных суммах и неофициальных маршрутах. Такие попытки могут обернуться не только потерей денег, но и уголовной ответственностью — как для посредников, так и для самих мигрантов.