Узбекистанцы продолжают платить десятки тысяч долларов за нелегальную миграцию в США

Власти призывают граждан быть бдительными и не доверять сомнительным посредникам, предлагающим «быстрый и легкий путь» за границу, особенно если речь идёт о крупных суммах и неофициальных маршрутах. Такие попытки могут обернуться не только потерей денег, но и уголовной ответственностью — как для посредников, так и для самих мигрантов.