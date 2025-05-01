При пожаре на предприятии в Ташкенте погибли два человека

По данным пресс-службы, 1 мая в 7.01 (5.01 мск) в дежурную часть МЧС поступило сообщение о пожаре в цехе по производству синтепона в малой промышленной зоне в Яккасарайском районе Ташкента. На место пожара прибыли 11 пожарных расчетов, огонь был локализован в 7.45 (5.45 мск), потушен в 8.09. (6.09 мск).