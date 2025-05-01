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При пожаре на предприятии в Ташкенте погибли два человека

ТАШКЕНТ, 1 мая — РИА Новости. Два человека погибли, еще пять получили ранения в результате пожара на предприятии в промышленной зоне в Ташкенте, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана в Telegram-канале.

Источник: Sputnik

По данным пресс-службы, 1 мая в 7.01 (5.01 мск) в дежурную часть МЧС поступило сообщение о пожаре в цехе по производству синтепона в малой промышленной зоне в Яккасарайском районе Ташкента. На место пожара прибыли 11 пожарных расчетов, огонь был локализован в 7.45 (5.45 мск), потушен в 8.09. (6.09 мск).

«После тушения пожара в ходе осмотра места пожара были обнаружены тела двух граждан. Пять человек также были доставлены в больницу с ранениями», — говорится в сообщении, размещенном МЧС.

В результате пожара повреждены кровля, потолок и продукция цеха на площади около 700 квадратных метров. По предварительным данным, причиной возгорания стал сбой технологического процесса на производстве, проводится предварительное расследование, добавили в МЧС.