На Урале возбуждено уголовное дело после смерти школьника от передозировки

Полиция Кировского района Екатеринбурга возбудила уголовное дело по статье 228.1 «Незаконный сбыт наркотиков в крупном размере» после смерти 15-летнего школьника от передозировки. Тело школьника было обнаружено в квартире на улице Данилы Зверева.