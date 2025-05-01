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На Урале возбуждено уголовное дело после смерти школьника от передозировки

Возбуждено уголовное дело после смерти подростка от передозировки.

Источник: Комсомольская правда

Полиция Кировского района Екатеринбурга возбудила уголовное дело по статье 228.1 «Незаконный сбыт наркотиков в крупном размере» после смерти 15-летнего школьника от передозировки. Тело школьника было обнаружено в квартире на улице Данилы Зверева.

По данным источника «КП-Екатеринбург», несовершеннолетний нашел тайник наркоторговцев в парке Победы на Уралмаше. Андрей (имя изменено — прим.ред) забрал сверток весом около 100 граммов. Школьник решил употребить запрещенное вещество вместе с 17-летней подругой.

— Парень скончался, а его подруга останется инвалидом. Она была в тяжелом состоянии, не чувствовала ног. Уголовное дело бесфигурантное, — отметил инсайдер.

В СУ СКР по Свердловской области отказались комментировать смерть подростка.