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В огненном ДТП на юге Челябинской области погибли четыре человека

В огненном ДТП на юге Челябинской области погибли четыре человека, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Верхнеуральском районе.

Все произошло поздно вечером 30 апреля на 107-м километре дороги Южноуральск — Магнитогорск.

По предварительным данным, 34-летний водитель Kia Ceed направлялся в сторону Магнитогорска, выехал на встречную полосу.

Уже там произошло касательное столкновение с Kia Rio, управлял которой водитель 1992 года рождения.

Затем первый автомобиль продолжил движение и совершил лобовое столкновение с Honda Freed, за рулем был водитель 1983 года рождения. После удара Kia Ceed съехал в кювет, опрокинулся и загорелся.

В результате погибли водитель Honda Freed, водитель Kia Ceed и двое его пассажиров, они 1972 и 1989 годов рождения.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.