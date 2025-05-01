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В ночном ДТП под Екатеринбургом погиб лось

Свердловские автоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП с лосем на «трассе смерти».

Источник: Свердловская Госавтоинспекция

В ночь на 1 мая на 40 км автодороги Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов автомобиль Chevrolet сбил лося. 36-летний водитель превысил скорость и наехал на дикое животное, перебегавшее дорогу. Водитель и пассажирка авто — травмированы, лось — погиб.

Как сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции, по предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet, двигался по трассе Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов в Верхнепышминском районе с небезопасной скоростью. Лось перебегал дорогу по ходу движения машины справа налево.

В результате ДТП водитель транспортного средства и находившаяся рядом с ним пассажирка, были травмированы и доставлены в медучреждение для оказания квалифицированной помощи. Дикое животное погибло на месте происшествия.

На месте ДТП автоинспекторы провели процессуальные действия и организовали проведение проверки. В ходе расследования будут установлены точные причины случившегося и приняты меры профилактического характера.

Свердловская Госавтоинспекция напоминает, что весной ежегодно отмечается увеличение числа случаев появления диких животных на дорогах, особенно в периоды вечерних сумерек, ночью и ранним утром. ГАИ призывает водителей быть бдительными и не превышать скорость.

Отметим, автодорогу Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов называют в народе «трассой смерти» из-за большого количества трагических ДТП на ней происходящих. Правда, обычно это относится к участкам трассы севернее Нижнего Тагила.