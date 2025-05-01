Прокуратура начала проверку после жуткого ДТП погибшими в Челябинской области

Напомним, все произошло поздно вечером 30 апреля на трассе Южноуральск — Магнитогорск.
«Прокурор Верхнеуральского района Артур Хибатуллин выехал на место происшествия для координации действий оперативных служб. Будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства в сфере безопасности дорожного движения», — уточнили в региональном надзорном ведомстве.
Ранее предварительно сообщалось, что 34-летний водитель Kia Ceed направлялся в сторону Магнитогорска, выехал на встречную полосу. Уже там произошло касательное столкновение с Kia Rio, управлял которой водитель 1992 года рождения.
Затем первый автомобиль продолжил движение и совершил лобовое столкновение с Honda Freed, за рулем был водитель 1983 года рождения. После удара Kia Ceed съехал в кювет, опрокинулся и загорелся.
В результате погибли водитель Honda Freed, водитель Kia Ceed и двое его пассажиров, они 1972 и 1989 годов рождения.