Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура начала проверку после жуткого ДТП погибшими в Челябинской области

Прокуратура организовала проверку по факту жуткого ДТП с четырьмя погибшими в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, все произошло поздно вечером 30 апреля на трассе Южноуральск — Магнитогорск.

«Прокурор Верхнеуральского района Артур Хибатуллин выехал на место происшествия для координации действий оперативных служб. Будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства в сфере безопасности дорожного движения», — уточнили в региональном надзорном ведомстве.

Ранее предварительно сообщалось, что 34-летний водитель Kia Ceed направлялся в сторону Магнитогорска, выехал на встречную полосу. Уже там произошло касательное столкновение с Kia Rio, управлял которой водитель 1992 года рождения.

Затем первый автомобиль продолжил движение и совершил лобовое столкновение с Honda Freed, за рулем был водитель 1983 года рождения. После удара Kia Ceed съехал в кювет, опрокинулся и загорелся.

В результате погибли водитель Honda Freed, водитель Kia Ceed и двое его пассажиров, они 1972 и 1989 годов рождения.