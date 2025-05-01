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Трамп одобрил первую продажу оружия в Украину на 50 млн долларов

Президент США Дональд Трамп одобрил первую за время своего возвращения на пост лидера Штатов поставку вооружения в Украину на сумму 50 миллионов долларов. Об этом сообщила украинская газета Kyiv Post.

Трамп поставит на Украину оборонную продукцию, включая технические данные.

Президент США Дональд Трамп одобрил первую за время своего возвращения на пост лидера Штатов поставку вооружения в Украину на сумму 50 миллионов долларов. Об этом сообщила украинская газета Kyiv Post.

«В среду администрация Трампа проинформировала Конгресс о своем намерении дать зеленый свет экспорту продукции оборонного назначения в Украину посредством прямых коммерческих продаж (DCS) на сумму 50 миллионов долларов и более», — передало издание. Там уточнили, что это разоружение стало первым после возвращения Трампа на пост президента США.

В рамках предлагаемой сделки предусматривается поставка Украине продукции военного назначения, связанных с ней технических данных, а также оказание оборонных услуг. При этом детали относительно конкретного содержания этих поставок остаются нераскрытыми.

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США изменили условия сотрудничества с Украиной, отказавшись от бесплатных поставок вооружения и потребовав компенсацию за ранее оказанную помощь. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности закупать военную продукцию напрямую, отметив, что Киев выделит на эти цели до 50 миллиардов долларов.