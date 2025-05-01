Трамп одобрил первую продажу оружия в Украину на 50 млн долларов

«В среду администрация Трампа проинформировала Конгресс о своем намерении дать зеленый свет экспорту продукции оборонного назначения в Украину посредством прямых коммерческих продаж (DCS) на сумму 50 миллионов долларов и более», — передало издание. Там уточнили, что это разоружение стало первым после возвращения Трампа на пост президента США.