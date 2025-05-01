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В Челябинской области четыре человека погибли в ДТП

ЧЕЛЯБИНСК, 1 мая — РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении трех автомобилей на трассе в Челябинской области, одна из машин загорелась, идет проверка, сообщила пресс-служба областной ГАИ.

Источник: © РИА Новости

По данным ведомства, ДТП произошло в среду в 21.30 (19.30 мск) на 107-м километре автодороги «Южноуральск-Магнитогорск». По предварительным данным, водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем Kia Ceed, двигался в направлении Магнитогорска и по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения. В результате произошло касательное столкновение с автомобилем Kia Rio, а затем Kia Ceed совершил лобовое столкновение со встречным автомобилем Honda Freed, после чего съехал в левый кювет по ходу движения, опрокинулся и загорелся.

«В результате ДТП водитель автомобиля Honda Freed 1983 года рождения скончался на месте происшествия, также погибли водитель автомобиля Kia Ceed и двое его пассажиров — 1972 и 1989 годов рождения», — говорится в сообщении.

В ГАИ проводят проверку по факту ДТП.

Прокуратура региона также организовала проверку по факту ДТП на автодороге Южноуральск-Магнитогорск в Верхнеуральском районе, сообщает пресс-центр надзорного ведомства.