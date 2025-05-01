В Челябинской области четыре человека погибли в ДТП

По данным ведомства, ДТП произошло в среду в 21.30 (19.30 мск) на 107-м километре автодороги «Южноуральск-Магнитогорск». По предварительным данным, водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем Kia Ceed, двигался в направлении Магнитогорска и по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения. В результате произошло касательное столкновение с автомобилем Kia Rio, а затем Kia Ceed совершил лобовое столкновение со встречным автомобилем Honda Freed, после чего съехал в левый кювет по ходу движения, опрокинулся и загорелся.