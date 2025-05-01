Водитель насмерть сбил велосипедиста и скрылся в Иркутской области

Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб человек. Авария произошла утром 1 мая в Куйтунском районе, на дороге между населёнными пунктами Уховский и Каразей.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, по данным дорожных инспекторов, водитель неустановленного автомобиля сбил 24-летнего велосипедиста, после чего покинул место происшествия. От полученных травм потерпевший скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции разыскивают очевидцев дорожно-транспортного происшествия и призывают причастного к смертельной аварии водителя самостоятельно явиться в полицию и лично рассказать полицейским об обстоятельствах ДТП. Если вы что-либо знаете об обстоятельствах аварии, сообщите об этом по телефонам, указанным по ссылке.