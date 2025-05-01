Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель насмерть сбил велосипедиста и скрылся в Иркутской области

Авария произошла утром 1 мая в Куйтунском районе, на дороге между населёнными пунктами Уховский и Каразей.

Источник: ГУ МВД

Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб человек. Авария произошла утром 1 мая в Куйтунском районе, на дороге между населёнными пунктами Уховский и Каразей.

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, по данным дорожных инспекторов, водитель неустановленного автомобиля сбил 24-летнего велосипедиста, после чего покинул место происшествия. От полученных травм потерпевший скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции разыскивают очевидцев дорожно-транспортного происшествия и призывают причастного к смертельной аварии водителя самостоятельно явиться в полицию и лично рассказать полицейским об обстоятельствах ДТП. Если вы что-либо знаете об обстоятельствах аварии, сообщите об этом по телефонам, указанным по ссылке.