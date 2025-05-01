Водитель насмерть сбил велосипедиста и скрылся в Иркутской области

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции разыскивают очевидцев дорожно-транспортного происшествия и призывают причастного к смертельной аварии водителя самостоятельно явиться в полицию и лично рассказать полицейским об обстоятельствах ДТП. Если вы что-либо знаете об обстоятельствах аварии, сообщите об этом по телефонам, указанным по ссылке.