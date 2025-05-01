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Тела трех человек обнаружены в белорусской реке Котра

Гродненские пограничники обнаружили в реке на границе с Литвой тела трех человек.

Источник: gpk.gov.by

В Государственном пограничном комитете Беларуси 30 апреля сообщили, что в реке на границе с Литвой обнаружены тела трех человек.

«Днем 30 апреля гродненские пограничники обнаружили в реке Котра, по которой проходит государственная граница с Литвой, тела трех человек», — говорится в сообщении.

Белорусские пограничники проинформировали об этом факте литовскую сторону.

Сообщается, что на место обнаружения трупов для установления всех обстоятельств произошедшего прибыла следственно-оперативная группа.