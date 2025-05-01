Тела трех человек обнаружены в белорусской реке Котра

В Государственном пограничном комитете Беларуси 30 апреля сообщили, что в реке на границе с Литвой обнаружены тела трех человек.
«Днем 30 апреля гродненские пограничники обнаружили в реке Котра, по которой проходит государственная граница с Литвой, тела трех человек», — говорится в сообщении.
Белорусские пограничники проинформировали об этом факте литовскую сторону.
Сообщается, что на место обнаружения трупов для установления всех обстоятельств произошедшего прибыла следственно-оперативная группа.