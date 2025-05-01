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На пепелище в Нижнем Новгороде нашли тело 84-летней бабушки

Страшный пожар случился ночью на Анкудиновском шоссе в Нижнем Новгороде.

Источник: www.globallookpress.com

Страшный пожар случился ночью на Анкудиновском шоссе в Нижнем Новгороде. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Огонь охватил двухквартирный жилой дом, распространившись на площади в 160 кв. метров. Со стихией боролись 30 сотрудников ведомства на 9 машинах.

На месте сгоревшего строения был найден труп 84-летней пенсионерки.

«Предварительной причиной пожара является нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Проводится дальнейшее расследование», — отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.