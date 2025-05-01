На пепелище в Нижнем Новгороде нашли тело 84-летней бабушки

Страшный пожар случился ночью на Анкудиновском шоссе в Нижнем Новгороде. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Огонь охватил двухквартирный жилой дом, распространившись на площади в 160 кв. метров. Со стихией боролись 30 сотрудников ведомства на 9 машинах.
На месте сгоревшего строения был найден труп 84-летней пенсионерки.
«Предварительной причиной пожара является нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Проводится дальнейшее расследование», — отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.