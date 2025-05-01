Три человека пострадали в массовом ДТП с грузовиком на трассе в обход Тольятти

Массовая авария произошла на трассе в обход Тольятти ранним утром 1 мая. В 06.46 о ЧП сообщили на пульт диспетчера ПСО № 37, рассказали в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС». Оказалось, что на 16 километре трассы, в Шигонском районе, столкнулись две легковушки — Лада Веста и Мицубиси — и грузовик Дафт.
— В результате ДТП водитель и пассажир Весты, а также водитель Мицубиси получили травмы, — прокомментировала пресс-служба учреждения.
Пострадавших деблокировали пожарные-спасатели ПСЧ № 114, после чего их отправили в больницу. На месте аварии также работали полицейские и медики.