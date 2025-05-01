Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Дону ввели особый противопожарный режим

Он действует в регионе с 30 апреля.

Источник: ГУ МЧС России по Ростовской области

В Ростовской области с 30 апреля по 15 октября ввели особый противопожарный режим. Об этом проинформировали в ГУ МЧС России по региону.

В ведомстве отметили, что во время действия особого противопожарного режима в регионе запрещено разводить костры, сжигать мусор, бытовые отходы, сухостой и прочее.

Нарушение этих правил в условиях противопожарного режима влечёт за собой штрафы за нарушение правил пожарной безопасности. Так, граждане могут быть оштрафованы на сумму от 10 тыс. рублей, должностные лица — от 30 тыс. до 60 тыс. рублей, предприниматели — от 60 тыс. до 80 тыс. рублей, юрлица — от 400 тыс. до 800 тыс. рублей.