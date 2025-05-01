На Кубани объявили штормовое предупреждение по пожароопасности

Для связи в чрезвычайных ситуациях жители и гости края могут использовать единый номер 112, а также специальные номера для вызова пожарных и спасателей: 01 (с городского) или 101 (с мобильного телефона). Также действует телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю: 8 (861) 250−60−34 .