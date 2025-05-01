В Красноярске вновь эвакуировали торговый центр «Комсомолл»

В Красноярске, похоже, вновь эвакуировали торговый центр «Комсомолл». Об этом «КП»-Красноярск рассказал наш читатель: проезжая мимо, заметил, что перед входом находятся люди, сотрудники торгового заведения. Рядом стоит машина полиции, работают силовики.
Возможно, вновь пришло сообщение о том, что где-то в здании якобы заложено взрывное устройство. «Комсомолл» в последнее время часто попадает в поле зрения лжеминеров.
По регламенту ни одно подобное заявление не остается без внимания силовых служб. Людей из здания эвакуируют, проводится осмотр всех помещений, в том числе с участием кинологической службы. «Шутникам» грозит уголовное дело и серьезный срок.