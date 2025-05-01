В мае в регионах Черноземья прогнозируется высокий риск природных пожаров

По данным учреждения, особый противопожарный режим, предусматривающий полный запрет для граждан на применение открытого огня на всех видах природных территорий, установлен на территории 47 регионов страны. В конце апреля он был введен в том числе в Воронежской, Липецкой, Белгородской областях и других регионах.