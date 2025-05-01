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В мае в регионах Черноземья прогнозируется высокий риск природных пожаров

В пяти регионах Черноземья в мае возможны высокие риски возникновения и распространения природных пожаров. Об этом сообщает ФБУ «Авиалесоохрана» (структура Рослесхоза). Превышения среднемноголетних показателей пожарной опасности прогнозируются из-за теплой и сухой погоды.

По данным «Авиалесоохраны», повышенные риски возгораний в этом месяце касаются 53 регионов России, в том числе пяти областей Черноземья. Речь идет о Воронежской, Орловской, Белгородской областях, а также западной части Курской области и южной части Липецкой.

«Опыт прошедших пожароопасных сезонов и пожароопасного сезона текущего года показывает, что подавляющей причиной пожаров в населенных пунктах, в дачных сообществах и на объектах экономики являются именно палы сухой травы и природные нелесные пожары, а не лесные пожары на землях лесного фонда», — напоминают в «Авиалесоохране».

По данным учреждения, особый противопожарный режим, предусматривающий полный запрет для граждан на применение открытого огня на всех видах природных территорий, установлен на территории 47 регионов страны. В конце апреля он был введен в том числе в Воронежской, Липецкой, Белгородской областях и других регионах.