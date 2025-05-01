Двухлетний мальчик выпал из окна квартиры под Петербургом

Вечером 30 апреля из окна квартиры дома 5 на улице Конституции в Подпорожье выпал двухлетний мальчик. Пострадавшему чудом удалось выжить, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
— У малыша диагностировали различные травмы. Полиция начала проверку, — добавили в ведомстве.
Причиной подобных инцидентов, как правило, становится неограниченный доступ детей к открытым окнам, а также незакрепленные москитные сетки и оставление без присмотра. К слову, за последнее предусмотрена уголовная ответственность по статье 125 УК РФ. Речь идет о заведомом оставлении без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству.
Ранее «КП-Петербург» рассказывала о другом происшествии, которое обернулось трагическими последствиями. Вечером 22 апреля под окнами дома на улице Латышских Стрелков обнаружили тело 12-летнего школьника.